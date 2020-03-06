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В пьяницу, 6 марта, количество инфицированных китайским коронавирусом в мире превысило 100 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Также об этом сообщает Reuters — агентство ведет собственный подсчет на основе информации от Минздрава и правительственных чиновников всех стран.
Львиная доля зараженных, 80 тысяч 556, на материковом Китае. Далее следуют Южная Корея (6593), Иран (4747) и Италия (3858).
Умерли от Covid-19 3 тысяч 408 человек выздоровели — 55 тысяч 753.
Напомним, что в Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.
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В пьяницу, 6 марта, количество инфицированных китайским коронавирусом в мире превысило 100 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
Также об этом сообщает Reuters — агентство ведет собственный подсчет на основе информации от Минздрава и правительственных чиновников всех стран.
Львиная доля зараженных, 80 тысяч 556, на материковом Китае. Далее следуют Южная Корея (6593), Иран (4747) и Италия (3858).
Умерли от Covid-19 3 тысяч 408 человек выздоровели — 55 тысяч 753.
Напомним, что в Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.