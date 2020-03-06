Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Также об этом сообщает Reuters — агентство ведет собственный подсчет на основе информации от Минздрава и правительственных чиновников всех стран.

Львиная доля зараженных, 80 тысяч 556, на материковом Китае. Далее следуют Южная Корея (6593), Иран (4747) и Италия (3858).

Умерли от Covid-19 3 тысяч 408 человек выздоровели — 55 тысяч 753.

Напомним, что в Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.