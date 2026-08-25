После решения суда депутаты переизбрали секретаря и заместителя главы комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева

Комиссия по вопросам ЖКХ переизбрала секретаря и заместителя председателя комиссии. Фото: архив НикВести

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета переизбрала секретаря и заместителя главы. Это сделали после решения суда, который признал решение горсовета 2020 года о назначении заместителей и секретарей комиссий незаконным.

Об этом шла речь на заседании комиссии сегодня, 25 августа, сообщают «НикВести».

Напомним, Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу депутата Николаевского городского совета Владислава Чайки (избранн от «ОПЗЖ») и отменил пункт решения городского совета от 24 декабря 2020 года, которым совет самостоятельно избрал заместителя главы и секретаря постоянной комиссии по вопросам ЖКХ. Закон дает совету право избирать только председателей комиссий — остальное руководство комиссии выбирают сами.

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Само решение суда депутаты не обсуждали, но глава комиссии Дмитрий Иванов («Пропозиція») отметил, что его необходимо выполнить. Он предложил избрать постоянным секретарем комиссии депутата Ирину Бойченко, а заместителем главы комиссии — Евгения Прудника. Оба избраны в горсовет от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Депутаты не возражали против этих кандидатур. Члены комиссии утвердили кандидатуры без обсуждений.

— С сегодняшнего дня наша комиссия по решению суда является легитимной и продолжает работать, — сказал Дмитрий Иванов.

Напомним, в постановлении суда речь идет о решении № 2/36 Николаевского городского совета, касающемся избрания заместителя главы и секретаря постоянной комиссии городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, информационных технологий и цифровизации. В 2020 году горсовет назначил заместителя и секретаря комиссии по ЖКХ: депутатов Александра Ковтуна (избран от «Партии Шария») и Юрия Степанца («Слуга народа») соответственно.

Отметим, что это та самая комиссия, в состав которой Владиславу Чайку избрали 18 декабря 2020 года.

Подробнее о решении суда читайте в статье «НикВести»:«Суд признал незаконным то, как горсовет Николаева распределял должности в комиссиях 5 лет назад».