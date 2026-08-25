 Больница в Николаевской области получила более ₴15 млн из бюджета за не оказанные услуги: директору сообщили о подозрении

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 28.9°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 28.9° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 17:02, 25 августа, 2026

Больница в Николаевской области получила более ₴15 млн из бюджета за не оказанные услуги: директору сообщили о подозрении

Директору лікарні на Миколаївщині повідомили про підозру через 15 млн грн бюджетних збитків. Фото: Миколаївська обласна прокуратураДиректору больницы в Николаевской области предъявили подозрение в связи с причинением ущерба бюджету в размере 15 млн грн. Фото: Николаевская областная прокуратура

Директора одной из больниц Николаевской области подозревают в служебной халатности, в результате которой государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в 2023–2025 годах больница заключила с Национальной службой здоровья Украины договоры на оказание медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий. Речь шла, в частности, о хирургических операциях, паллиативной помощи и ведении беременности.

Реклама

Как установило следствие, у больницы не было необходимого оборудования и специалистов для оказания части этих услуг. Несмотря на это, в электронную систему здравоохранения вносились сведения о якобы оказанной медицинской помощи.

На основании этих данных Национальная служба здравоохранения Украины перечислила больнице средства. Следствие считает, что из-за этого государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 15 миллионов гривен.

58-летнему директору больницы сообщили о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции Николаевской области. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Другие дела в медицинской сфере Николаевской области

Напомним, в июле директору одной из больниц Николаева сообщили о подозрении в служебной халатности. Правоохранители считают, что из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей медучреждение безосновательно получило почти 11 миллионов гривен из государственного бюджета.

В марте этого года правоохранители сообщили о подозрении директору одной из больниц Николаева. По данным следствия, чиновница, зная о нехватке врачей и необходимого оборудования, подписывала отчеты о якобы полностью оказанных медицинских услугах. Следствие считает, что это привело к убыткам государства в размере более 21 миллиона гривен.

Кроме того, в марте подозрение было предъявлено также главному врачу одного из медицинских учреждений Николаева. Тогда правоохранители также проводили масштабные обыски в медучреждениях по всей Украине по делу о возможном внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения и фиктивных медицинских услугах.

Также в октябре 2024 года правоохранители провели обыски у исполняющей обязанности руководителя Николаевской областной медико-социальной экспертной комиссии Веры Беляковой. По данным следствия, во время обысков у неё обнаружили более 450 тысяч долларов.

Кроме того, в декабре 2023 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело о возможном присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, фигурантами которого стали исполняющий обязанности главного врача Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин и его заместительница Ирина Ткаченко.

Еще раньше, в августе 2023 года, Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии схемы по изготовлению фиктивных справок о негодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья. По версии следствия, ее организовал директор медучреждения вместе с подчиненными и сотрудником правоохранительных органов.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Медицина

«Дети находят использованные шприцы», — жители Николаева вновь жалуются на аптеку «Соцфарм» в центре города
В Николаеве более 900 новорождённых прошли обследование на 21 редкое заболевание
В Южноукраинскую полиция до конца сентября решит, объявлять ли подозрение из-за сломанного томографа за ₴19,5 млн
Реклама
Читайте также:
новости
За полгода Николаевская область экспортировала услуг почти на $22 млн

Светлана Иванченко
новости
В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Алена Коханчук
новости
В полиции Николаевской области сообщили, сколько жалоб на наркотики в аптеках и разбросанные шприцы они проверили

Алена Коханчук
новости
Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

Юлия Лукьяненко
новости
Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Медицина

В Южноукраинскую полиция до конца сентября решит, объявлять ли подозрение из-за сломанного томографа за ₴19,5 млн
В Николаеве более 900 новорождённых прошли обследование на 21 редкое заболевание
«Дети находят использованные шприцы», — жители Николаева вновь жалуются на аптеку «Соцфарм» в центре города

В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Возле Могилянки в Николаеве 31 августа перекроют дорогу из-за посвящения студентов

6 часов назад

Мозаику бассейна «Зоря» закроют металлическими панелями. Общественность выступила против такого «евроремонта»

Главное сегодня