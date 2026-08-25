Больница в Николаевской области получила более ₴15 млн из бюджета за не оказанные услуги: директору сообщили о подозрении

Директору больницы в Николаевской области предъявили подозрение в связи с причинением ущерба бюджету в размере 15 млн грн. Фото: Николаевская областная прокуратура

Директора одной из больниц Николаевской области подозревают в служебной халатности, в результате которой государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в 2023–2025 годах больница заключила с Национальной службой здоровья Украины договоры на оказание медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий. Речь шла, в частности, о хирургических операциях, паллиативной помощи и ведении беременности.

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Как установило следствие, у больницы не было необходимого оборудования и специалистов для оказания части этих услуг. Несмотря на это, в электронную систему здравоохранения вносились сведения о якобы оказанной медицинской помощи.

На основании этих данных Национальная служба здравоохранения Украины перечислила больнице средства. Следствие считает, что из-за этого государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 15 миллионов гривен.

58-летнему директору больницы сообщили о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции Николаевской области. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Другие дела в медицинской сфере Николаевской области

Напомним, в июле директору одной из больниц Николаева сообщили о подозрении в служебной халатности. Правоохранители считают, что из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей медучреждение безосновательно получило почти 11 миллионов гривен из государственного бюджета.

В марте этого года правоохранители сообщили о подозрении директору одной из больниц Николаева. По данным следствия, чиновница, зная о нехватке врачей и необходимого оборудования, подписывала отчеты о якобы полностью оказанных медицинских услугах. Следствие считает, что это привело к убыткам государства в размере более 21 миллиона гривен.

Кроме того, в марте подозрение было предъявлено также главному врачу одного из медицинских учреждений Николаева. Тогда правоохранители также проводили масштабные обыски в медучреждениях по всей Украине по делу о возможном внесении ложных данных в электронную систему здравоохранения и фиктивных медицинских услугах.

Также в октябре 2024 года правоохранители провели обыски у исполняющей обязанности руководителя Николаевской областной медико-социальной экспертной комиссии Веры Беляковой. По данным следствия, во время обысков у неё обнаружили более 450 тысяч долларов.

Кроме того, в декабре 2023 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело о возможном присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, фигурантами которого стали исполняющий обязанности главного врача Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин и его заместительница Ирина Ткаченко.

Еще раньше, в августе 2023 года, Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии схемы по изготовлению фиктивных справок о негодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья. По версии следствия, ее организовал директор медучреждения вместе с подчиненными и сотрудником правоохранительных органов.