В Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.

Такую информацию предоставил Институт Роберта Коха в Берлине, сообщает Европейская правда.

Инфекция зафиксирована в 15 федеральных землях из 16. Наибольшее количество случаев заражения приходится на земли Северный Рейн-Вестфалия (281 случай), Баден-Вюртемберг (91) и Бавария (79).

Ни одного случая не зарегистрировано только в земле Саксония-Анхальт.

В пятницу Министерство иностранных дел Германии выдало рекомендации воздержаться от поездок в альпийский итальянский регион Южный Тироль.

В то же время министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что Германия пока не считает необходимым ограничивать свободное движение через границы.

Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.