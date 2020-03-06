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В Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.
Такую информацию предоставил Институт Роберта Коха в Берлине, сообщает Европейская правда.
Инфекция зафиксирована в 15 федеральных землях из 16. Наибольшее количество случаев заражения приходится на земли Северный Рейн-Вестфалия (281 случай), Баден-Вюртемберг (91) и Бавария (79).
Ни одного случая не зарегистрировано только в земле Саксония-Анхальт.
В то же время министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что Германия пока не считает необходимым ограничивать свободное движение через границы.
Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.
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В Германии число людей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по состоянию на утро 6 марта, увеличилось до 534, ни одного смертельного случая не зафиксировано.
Такую информацию предоставил Институт Роберта Коха в Берлине, сообщает Европейская правда.
Инфекция зафиксирована в 15 федеральных землях из 16. Наибольшее количество случаев заражения приходится на земли Северный Рейн-Вестфалия (281 случай), Баден-Вюртемберг (91) и Бавария (79).
Ни одного случая не зарегистрировано только в земле Саксония-Анхальт.
В то же время министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что Германия пока не считает необходимым ограничивать свободное движение через границы.
Напомним, в Украине по подозрению на заражение коронавирусом по состоянию на 6 марта проверяют девять человек.