В Новом Буге водоканал накопил ₴2,3 млн долга за свет

Заседание сессии Новобужской общины. Фото: Новобужская община

В Новом Буге коммунальному предприятию «Водопроводные сети» выделят 1,7 миллиона гривен финансовой поддержки, чтобы помочь погасить задолженность за электроэнергию.

Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании бюджетной комиссии Новобужского городского совета и согласовали на сессии, сообщают «НикВести».

Как сообщила секретарь городского совета Валентина Остапенко во время заседания комиссии, общая задолженность предприятия на данный момент составляет 2 миллиона 278 тысяч гривен. В то же время возможности городского бюджета позволяют выделить водоканалу лишь 1,7 миллиона гривен.

Руководитель КП «Водопроводные сети» Вадим Высоцкий пояснил, что в начале 2026 года долг водоканала за электроэнергию составлял около 3,2 миллиона гривен. По его словам, летом предприятию удалось сократить задолженность благодаря экономии и работе на рынке электроэнергии.

— На начало этого года задолженность по электроэнергии составляла 3,2 миллиона гривен. За летний период после повышения тарифа предприятие смогло за счет экономии оплатить авансом текущие платежи и наперед 1 миллион 20 тысяч гривен. То есть на сегодняшний день осталось 2 миллиона 278 тысяч долга, — отметил руководитель предприятия.

Поэтому «Водоканал» просит 1 миллион 700 тысяч в качестве помощи для погашения основной части долга. Еще около 400 тысяч гривен, по словам руководителя, предприятие рассчитывает выплатить самостоятельно до середины сентября.

Отдельно обсудили строительство солнечной электростанции для предприятия. Работы продолжаются после внесения изменений в проект. По словам Вадима Высоцкого, стоимость работ из-за этих изменений увеличивать не планируют.

— Строительство продолжается. Внесли некоторые изменения, потому что Антимонопольный комитет и Госаудит не разрешили подрядчику работать, пока не будут полностью внесены изменения в проект, так как рельеф грунта немного не соответствовал. Вот теперь они начали с четверга работать, заливают бетоном столбики, — рассказал руководитель водоканала.

Также предприятие рассчитывает на дальнейшее сокращение расходов благодаря уже реализованным инфраструктурным проектам. В частности, новая водопроводная труба, построенная в прошлом году, позволила экономить около 50 тысяч гривен ежемесячно. Кроме того, потребление электроэнергии сократилось примерно на 30 тысяч кВт в месяц.

По словам руководителя предприятия, если запланированные работы по установке электростанции удастся завершить, с весны следующего года в Новом Буге планируют увеличить продолжительность подачи воды населению — ориентировочно с 6:00 до 21:00.

Вопрос об утверждении программы финансовой поддержки КП «Водопроводные сети» рассмотрели на заседании сессии без обсуждения.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге потратят ещё 9,8 миллиона гривен на установку солнечных электростанций. На этот раз работы предусмотрены на территории насосной станции водоканала.