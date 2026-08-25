Дрон РФ атаковал Николаевскую область, пострадала женщина
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Российские войска атаковали FPV-дроном Галициновскую общину в Николаевской области. В результате удара пострадала 38-летняя женщина.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«В результате атаки пострадала 38-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки также повреждено торговое заведение.
Ранее в Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.
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