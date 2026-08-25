Дрон РФ атаковал Николаевскую область, пострадала женщина

Шахед, упавший на многоэтажку в Николаеве. Иллюстративное фото: ГСЧС Николаевской области

Российские войска атаковали FPV-дроном Галициновскую общину в Николаевской области. В результате удара пострадала 38-летняя женщина.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«В результате атаки пострадала 38-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки также повреждено торговое заведение.

Ранее в Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.