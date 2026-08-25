Россияне атаковали пригородный поезд в Николаевской области, пассажиров успели эвакуировать

Атака дронов на поезд в Николаеве 4 марта. Архивное фото: НикВести, для иллюстрации

В Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

Как сообщили в «Укрзализныце», перед атакой Мониторинговый центр компании, который круглосуточно следит за воздушными угрозами, заблаговременно предупредил поездную бригаду об опасности.

Железнодорожники организовали эвакуацию пассажиров. В настоящее время на месте работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров во время поездок внимательно слушать объявления и выполнять указания сотрудников железной дороги.

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Петровский уточнил, что дрон поразил пригородный поезд по маршруту Николаев — Долинская. Перед атакой в поезде объявили повышенную опасность и провели эвакуацию.

«70 пассажиров поезда и железнодорожники — все целы», — сообщил он.

Напомним, что с начала 2026 года российская армия 1 534 раза атаковала украинскую железную дорогу. Всего за время полномасштабной войны в результате российских атак повреждения получили 492 локомотива и 249 вагонов. Также в результате российских ударов погибли 52 сотрудника «Укрзализныци», ещё 317 железнодорожников получили ранения при исполнении служебных обязанностей.