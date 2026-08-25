 Россияне атаковали пригородный поезд в Николаевской области, пассажиров успели эвакуировать

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 24.9°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 24.9° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 10:48, 25 августа, 2026

Россияне атаковали пригородный поезд в Николаевской области, пассажиров успели эвакуировать

Атака дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Архівне фото: НикВести, для ілюстраціїАтака дронов на поезд в Николаеве 4 марта. Архивное фото: НикВести, для иллюстрации

В Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

Как сообщили в «Укрзализныце», перед атакой Мониторинговый центр компании, который круглосуточно следит за воздушными угрозами, заблаговременно предупредил поездную бригаду об опасности.

Железнодорожники организовали эвакуацию пассажиров. В настоящее время на месте работают экстренные службы и железнодорожники. Они устраняют последствия атаки.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров во время поездок внимательно слушать объявления и выполнять указания сотрудников железной дороги.

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Петровский уточнил, что дрон поразил пригородный поезд по маршруту Николаев — Долинская. Перед атакой в поезде объявили повышенную опасность и провели эвакуацию.

«70 пассажиров поезда и железнодорожники — все целы», — сообщил он.

Напомним, что с начала 2026 года российская армия 1 534 раза атаковала украинскую железную дорогу. Всего за время полномасштабной войны в результате российских атак повреждения получили 492 локомотива и 249 вагонов. Также в результате российских ударов погибли 52 сотрудника «Укрзализныци», ещё 317 железнодорожников получили ранения при исполнении служебных обязанностей.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Война в Украине

В «Аскании-Новой» российские военные охотятся на редких животных и вывозят их, — Greenpeace
В течение суток Николаевскую область атаковали «Шахедами»
В результате российских атак в Херсонской области погибли 2 человека, среди пострадавших — ребенок
Реклама
Читайте также:
новости
Часть ул. 68 Десантников в Николаеве временно станет пешеходной

Юлия Лукьяненко
новости
Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
новости
«Двор превратился в смесь грязи и камней», — жители Николаева жалуются на состояние территории после работ водоканала

Дарина Мельничук
новости
Тариф на вывоз мусора в Южноукраинске планируют повысить

Юлия Лукьяненко
новости
В Новом Буге дополнительно потратят почти ₴10 млн на солнечную электростанцию для водоканала

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

В результате российских атак в Херсонской области погибли 2 человека, среди пострадавших — ребенок
В течение суток Николаевскую область атаковали «Шахедами»
В «Аскании-Новой» российские военные охотятся на редких животных и вывозят их, — Greenpeace

С сентября 45 школ Николаева планируют работать в очном формате, ещё 12 — в дистанционном

В течение суток на Николаевскую область нанесли удары с помощью «Шахедов»

Николаев планирует более ₴900 млн публичных инвестиций на следующие три года: больше всего — на транспорт