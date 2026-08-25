 В Николаевской области будут судить командира за фиктивные «боевые»

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Главная Новости Правосудие 18:39, 25 августа, 2026

В Николаевской области будут судить командира за фиктивные «боевые»

На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБРВ Николаевской области будут судить командира за фиктивные «боевые» выплаты 20 военнослужащим. Фото: ГБР

В Николаевской области будут судить командира воинской части, которого обвиняют в фиктивных «боевых» выплатах. По данным следствия, около 20 военнослужащих получали такие доплаты, а половину денег они должны были отдавать командиру.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, в 2024–2025 годах мужчина занимал должности начальника штаба и заместителя командира воинской части. Он организовал начисление дополнительных выплат примерно двум десяткам военнослужащих за якобы выполнение боевых задач на Херсонском направлении. На самом деле военнослужащие таких задач не выполняли. После получения денег они должны были передавать офицеру половину выплаты.

Как отмечают в ГБР, чтобы военные молчали о схеме, подполковник оказывал на них давление и угрожал отправить на настоящие боевые задания. А общая сумма ущерба государству превысила три миллиона гривен.

На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБРВ Николаевской области будут судить командира за фиктивные «боевые» для 20 военных. Фото: ГБР
На Миколаївщині судитимуть командира через фіктивні «бойові» для 20 військових. Фото: ДБРВ Николаевской области будут судить командира за фиктивные «боевые» для 20 военнослужащих. Фото: ГБР

Командира отстранили от должности. ГБР завершило расследование и передало обвинительный акт в суд. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Если вину докажут в суде, ему может грозить до шести лет тюрьмы.

Напомним, что 13 августа начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им ещё 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Суд избрал начальнику ТЦК меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 659 тысяч гривен. Кроме того, его отстранили от должности.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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