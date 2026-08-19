Начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности после задержания по подозрению в взяточничестве

Начальника Николаевского областного ТЦК отстранили от должности после задержания за получение взятки. Фото: прокуратура Украины

Суд отстранил от должности начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника подозревают в получении взятки на общую сумму около 15 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

Суд также избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 659 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, за 10 тысяч долларов начальник областного ТЦК должен был удалить из системы «Оберег» данные о розыске мужчин и помочь им беспрепятственно получить бронирование на работе.

Еще 5 тысяч долларов, по данным следствия, чиновник получил ранее в рамках этого же уголовного производства.

За эти средства он должен был не допустить направления мобилизованного мужчины в воинскую часть и вернуть его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

Таким образом, следствие считает, что в целом чиновник получил около 15 тысяч долларов взятки.

В настоящее время расследование продолжается по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных других участников схемы.

Что известно о задержании начальника областного ТЦК

Напомним, что начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-медицинскую комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.