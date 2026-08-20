На Николаевщине планируют обыски в воинских частях в рамках спецоперации ДБР

ГБР проводит проверку на предмет злоупотреблений в воинских частях. Фото: ГБР

Сегодня, 20 августа, ГБР объявило о начале спецоперации, в рамках которой проверяются злоупотребления в воинских частях. В частности, где военнослужащие получают незаконные выплаты, вместо службы работают на командиров на строительстве. Правоохранители запланировали 72 обыска в разных областях. По информации СМИ, их буду проводить и на Николаевщине.

О начале спецоперации «Справедливость для бойцов» сообщило Государственное бюро расследований. Ее проводят совместно с Генеральным штабом ВСУ и Офисом генпрокурора.

В ГБР отметили, что намерены разоблачить злоупотребления в воинских частях.

«Цель спецоперации — разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в интересах командиров. Особое внимание будет уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения воинских обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам», — сообщили в ГБР.

Правоохранители сообщили, что запланировали 72 обыска в рамках 21 уголовного дела. В целом уведомления о подозрениях планируют направить 22 людям.

ГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР

Большинство уголовных дел касается незаконного начисления и получения выплат: по 12 таким делам проводят 58 обысков. По их результатам планируют предъявить подозрение 20 людям.

ГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР ГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР ГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР

Также проводятся пять обысков в связи с незаконным использованием труда военнослужащих, еще девять — по делу о коррупционных злоупотреблениях. В рамках этого дела готовятся подозрения двум фигурантам.

Как уточнили в ГБР, расследование по факту незаконных выплат военным уже завершено по четырем делам. В суд будут переданы обвинительные акты в отношении 16 фигурантов дел.

Правоохранители проверяют и использование военных в качестве бесплатной рабочей силы на строительстве. Фото: ГБР

Вместе с тем «Украинская правда» со ссылкой на источники среди правоохранителей и комментарий ГБР сообщила, что обыски запланированы и в Николаевской области.

«В центре внимания — «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупция. В рамках операции под кодовым названием «Справедливость для бойцов» запланировано более 70 обысков в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Более 20 фигурантов могут получить подозрения уже сегодня», — сообщил источник издания.

Задержание начальника областного ТЦК

Напомним, что 13 августа начальника Николаевского областного ТЦК задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-врачебную комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Суд избрал начальнику ТЦК меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 659 тысяч гривен. Кроме того, его отстранили от должности.