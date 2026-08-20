 На Николаевщине планируют обыски в воинских частях в рамках спецоперации ДБР

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Главная Новости Инциденты 13:04, 20 августа, 2026

На Николаевщине планируют обыски в воинских частях в рамках спецоперации ДБР

ДБР проводить перевірку на зловживання у військових частинах. Фото: ДБРГБР проводит проверку на предмет злоупотреблений в воинских частях. Фото: ГБР

Сегодня, 20 августа, ГБР объявило о начале спецоперации, в рамках которой проверяются злоупотребления в воинских частях. В частности, где военнослужащие получают незаконные выплаты, вместо службы работают на командиров на строительстве. Правоохранители запланировали 72 обыска в разных областях. По информации СМИ, их буду проводить и на Николаевщине.

О начале спецоперации «Справедливость для бойцов» сообщило Государственное бюро расследований. Ее проводят совместно с Генеральным штабом ВСУ и Офисом генпрокурора.

В ГБР отметили, что намерены разоблачить злоупотребления в воинских частях.

«Цель спецоперации — разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают в интересах командиров. Особое внимание будет уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения воинских обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам», — сообщили в ГБР.

Правоохранители сообщили, что запланировали 72 обыска в рамках 21 уголовного дела. В целом уведомления о подозрениях планируют направить 22 людям.

ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР

Большинство уголовных дел касается незаконного начисления и получения выплат: по 12 таким делам проводят 58 обысков. По их результатам планируют предъявить подозрение 20 людям.

ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР
ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР
ДБР перевіряє «мертві душі» у військових частинах, незаконні виплати. Фото: ДБРГБР проверяет «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты. Фото: ГБР

Также проводятся пять обысков в связи с незаконным использованием труда военнослужащих, еще девять — по делу о коррупционных злоупотреблениях. В рамках этого дела готовятся подозрения двум фигурантам.

Как уточнили в ГБР, расследование по факту незаконных выплат военным уже завершено по четырем делам. В суд будут переданы обвинительные акты в отношении 16 фигурантов дел.

Правоохоронці перевіряють і використання військових як безоплатної робочої сили на будівництві. Фото: ДБРПравоохранители проверяют и использование военных в качестве бесплатной рабочей силы на строительстве. Фото: ГБР

Вместе с тем «Украинская правда» со ссылкой на источники среди правоохранителей и комментарий ГБР сообщила, что обыски запланированы и в Николаевской области.

«В центре внимания — «мертвые души» в воинских частях, незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупция. В рамках операции под кодовым названием «Справедливость для бойцов» запланировано более 70 обысков в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областях. Более 20 фигурантов могут получить подозрения уже сегодня», — сообщил источник издания.

Задержание начальника областного ТЦК

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Напомним, что 13 августа начальника Николаевского областного ТЦК задержали во время получения 10 тысяч долларов. По данным следствия, чиновник обещал троим военнообязанным помочь избежать мобилизации, в частности снять их с розыска в системе «Оберег» и создать условия для получения отсрочки на работе.

По данным «НикВести», речь идет о полковнике Виталии Кулише. Правоохранители также ранее зафиксировали получение им еще 5 тысяч долларов — за помощь уже мобилизованному мужчине избежать отправки в воинскую часть и пройти повторную военно-врачебную комиссию. В целом, по версии следствия, чиновник получил 15 тысяч долларов.

В Оперативном командовании «Юг» прокомментировали задержание начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Там подтвердили проведение правоохранительными органами мероприятий в рамках расследования схемы уклонения от мобилизации.

Суд избрал начальнику ТЦК меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4 миллионов 659 тысяч гривен. Кроме того, его отстранили от должности.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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