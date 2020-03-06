Национальный банк и ПриватБанк проиграли апелляцию на решение хозяйственного суда Киева, который взыскал с ПриватБанка 21,8 миллиона гривен в пользу «Никопольского завода ферросплавов».

Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд, передает Finbalance.

До национализации ПриватБанка «Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку. В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы, общая стоимость которых оценивается в 40 миллионов гривен.

После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.

Отмечается, что в 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей о взыскании около 10 миллиардов гривен (по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов).

Ранее сообщалось, что компания «Арлан», которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.