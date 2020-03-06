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Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд, передает Finbalance.
До национализации ПриватБанка «Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку. В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы, общая стоимость которых оценивается в 40 миллионов гривен.
После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.
Отмечается, что в 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей о взыскании около 10 миллиардов гривен (по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов).
Ранее сообщалось, что компания «Арлан», которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.
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Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд, передает Finbalance.
До национализации ПриватБанка «Никопольский завод ферросплавов выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Нацбанк выдал ПриватБанку. В качестве залога завод передал НБУ вагоны и тепловозы, общая стоимость которых оценивается в 40 миллионов гривен.
После национализации НБУ хотел вернуть долг по кредиту рефинансирования, поэтому обратился к поручителю и готов был продать заложенное имущество.
Отмечается, что в 2018 году Нацбанк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей о взыскании около 10 миллиардов гривен (по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов).
Ранее сообщалось, что компания «Арлан», которая была поручителем Приватбанка по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.