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Об этом сообщила замлавы правления ПриватБанка Галина Пахачук в комментарии изданию «Новое Время».
Задекларированная стоимость «Буковеля», по данным ПриватБанка, составляет 12,6 миллиарда гривен. В комплекс входят отель «Звезда Буковеля», отель Radisson blu, 16 подъемников, которые поднимают к 62 лыжным трассам, а также земельные участки на курорте.
«Банку принадлежат две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО «Скорзонера» (эта компания входит в группу «Приват» Игоря Коломойского — прим.)», — сообщила Галина Пахачук.
В ПриватБанке считают, что их долю в «Буковеле» могли бы выкупить иностранные инвесторы, которые управляют горнолыжными курортами в ЕС, однако в таком случае им пришлось бы сотрудничать с Коломойским. Это может уменьшить привлекательность актива.
8 октября 2020 года ПриватБанк объявил конкурс на поиск компании, которая будет сопровождать продажу активов банка, в частности «Буковель».
Напомним, в начале января в соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте «Буковель», где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.
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Об этом сообщила замлавы правления ПриватБанка Галина Пахачук в комментарии изданию «Новое Время».
Задекларированная стоимость «Буковеля», по данным ПриватБанка, составляет 12,6 миллиарда гривен. В комплекс входят отель «Звезда Буковеля», отель Radisson blu, 16 подъемников, которые поднимают к 62 лыжным трассам, а также земельные участки на курорте.
«Банку принадлежат две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО «Скорзонера» (эта компания входит в группу «Приват» Игоря Коломойского — прим.)», — сообщила Галина Пахачук.
В ПриватБанке считают, что их долю в «Буковеле» могли бы выкупить иностранные инвесторы, которые управляют горнолыжными курортами в ЕС, однако в таком случае им пришлось бы сотрудничать с Коломойским. Это может уменьшить привлекательность актива.
8 октября 2020 года ПриватБанк объявил конкурс на поиск компании, которая будет сопровождать продажу активов банка, в частности «Буковель».
Напомним, в начале января в соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте «Буковель», где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.