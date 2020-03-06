Государственный ПриватБанк готовится выставить на продажу две трети горнолыжного курорта «Буковель», которые банк получил в наследство после национализации. Остаток курорта до сих пор принадлежит Игорю Коломойскому.

Об этом сообщила замлавы правления ПриватБанка Галина Пахачук в комментарии изданию «Новое Время».

Задекларированная стоимость «Буковеля», по данным ПриватБанка, составляет 12,6 миллиарда гривен. В комплекс входят отель «Звезда Буковеля», отель Radisson blu, 16 подъемников, которые поднимают к 62 лыжным трассам, а также земельные участки на курорте.

«Банку принадлежат две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО «Скорзонера» (эта компания входит в группу «Приват» Игоря Коломойского — прим.)», — сообщила Галина Пахачук.

В ПриватБанке считают, что их долю в «Буковеле» могли бы выкупить иностранные инвесторы, которые управляют горнолыжными курортами в ЕС, однако в таком случае им пришлось бы сотрудничать с Коломойским. Это может уменьшить привлекательность актива.

8 октября 2020 года ПриватБанк объявил конкурс на поиск компании, которая будет сопровождать продажу активов банка, в частности «Буковель».

Напомним, в начале января в соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте «Буковель», где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.