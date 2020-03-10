Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24 гривны 92 копейки за доллар.

Об этом пишет Экономическая правда.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,23 (на 6 марта - 27,69 гривны).

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,81 - 25,48 гривны. Евро покупают по 27,90 гривны, продают по 28,83 гривны.

На черном рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,69 гривны, евро - 28,27 - 28,99 гривны.

Напомним, по данным расчетов журнала The Economist, который рассчитывает курсы валют мира по паритету покупательной способности, украинская гривна является одной из самых недооцененных валют мира, а ее реальный курс должен составлять 10,05 гривны за доллар.