Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, передаёт Громадське.

Больше всего в феврале (по сравнению с январем) подешевели яйца (на 17,6%), одежда и обувь (на 4,3%), коммунальные услуги (на 2%) и топливо (на 2%).

— На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло. В то же время на 2,2-0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис, — передают в Госстате.

По данным службы, в годовом измерении (то есть по сравнению с февралем 2019 года) больше всего подешевели яйца (на 27,7%), овощи (на 14,3%), газ (на 31,3%) и топливо (на 6,1 %). В то же время подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 12,1%), услуги водоснабжения (на 25,8%), канализация (на 21,6%), а также образовательные услуги (на 13,3%).

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% — это самый низкий показатель за последние годы.