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Вечером 10 марта Премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии в Украине.
Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, сообщает Правительственный портал.
Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.
Глава правительства подчеркнул, что Кабмин настроен на продолжение сотрудничества с МВФ.
Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
По словам Премьер-министра, правительство также настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, и считает, что новая программа расширенного финансирования МВФ крайне важна на нынешнем этапе.
Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.
Глава правительства подчеркнул важность всесторонней поддержки, которую МВФ оказывает Украине.
Напомним, миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 мая 2019. Она планирует оценить ход выполнения реформ, необходимых для получения очередного транша.
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Вечером 10 марта Премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии в Украине.
Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, сообщает Правительственный портал.
Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.
Глава правительства подчеркнул, что Кабмин настроен на продолжение сотрудничества с МВФ.
Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
По словам Премьер-министра, правительство также настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, и считает, что новая программа расширенного финансирования МВФ крайне важна на нынешнем этапе.
Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.
Глава правительства подчеркнул важность всесторонней поддержки, которую МВФ оказывает Украине.
Напомним, миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 мая 2019. Она планирует оценить ход выполнения реформ, необходимых для получения очередного транша.