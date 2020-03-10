Вечером 10 марта Премьер-министр Денис Шмигаль провел телефонный разговор с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом, главой миссии в Украине.

Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, сообщает Правительственный портал.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Глава правительства подчеркнул, что Кабмин настроен на продолжение сотрудничества с МВФ.

Первоочередным приоритетом является начало программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

По словам Премьер-министра, правительство также настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, и считает, что новая программа расширенного финансирования МВФ крайне важна на нынешнем этапе.

Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

Глава правительства подчеркнул важность всесторонней поддержки, которую МВФ оказывает Украине.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 21 мая 2019. Она планирует оценить ход выполнения реформ, необходимых для получения очередного транша.