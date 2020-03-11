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Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Денис Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.
— Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году" - сказал он.
По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках.
— У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, - ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий, - добавил он.
Денис Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.
Кроме того, по его словам, для экспортеров открываются новые возможности.
— С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка, - добавил премьер.
Ранее, министр фиинансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и прогонозировать его развитие практически невозможно.
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Украина входит в мировой экономический кризис, который вызван распространением коронавируса в мире.
Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Денис Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.
— Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году" - сказал он.
По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках.
— У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, - ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий, - добавил он.
Денис Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.
Кроме того, по его словам, для экспортеров открываются новые возможности.
— С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка, - добавил премьер.
Ранее, министр фиинансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса и прогонозировать его развитие практически невозможно.