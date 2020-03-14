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Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.
Об этом в РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.
— Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма, - сказал он.
В то же время аналитик напомнил, что курс доллара определяет рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий.
— НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный, - добавил он.
Напомним, что 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз.
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Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.
Об этом в РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.
— Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма, - сказал он.
В то же время аналитик напомнил, что курс доллара определяет рынок, спрос и предложение со стороны населения и предприятий.
— НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный, - добавил он.
Напомним, что 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз.