Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital.

Мониторинг проводился в период 2–10 марта.

Больше всех в этот период упали: «МХП» — на 21,5%, «Агротона» — 10,6%;

«Кернел» — на 9,6%, «Астарта» — 6%.

Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, «Кернел» — 22,8%, «Агротон» — 22,7%, «Астарта» — на 16,3%.

Удержались от падения акции «Авангарда» и ИМК.

Напомним, в прошлом году закрылись 8 украинских агрохолдингов.