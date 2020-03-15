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Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.
Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital.
Мониторинг проводился в период 2–10 марта.
Больше всех в этот период упали: «МХП» — на 21,5%, «Агротона» — 10,6%;
«Кернел» — на 9,6%, «Астарта» — 6%.
Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, «Кернел» — 22,8%, «Агротон» — 22,7%, «Астарта» — на 16,3%.
Удержались от падения акции «Авангарда» и ИМК.
Напомним, в прошлом году закрылись 8 украинских агрохолдингов.
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Цена акций ведущих сельскохозяйственных компаний за неделю снизилась на 6-20%.
Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Eavex Capital.
Мониторинг проводился в период 2–10 марта.
Больше всех в этот период упали: «МХП» — на 21,5%, «Агротона» — 10,6%;
«Кернел» — на 9,6%, «Астарта» — 6%.
Кроме того, согласно данным Eavex Capital, падение котировок акций этих компаний с начала года было еще значительнее: МХП — 31,9%, «Кернел» — 22,8%, «Агротон» — 22,7%, «Астарта» — на 16,3%.
Удержались от падения акции «Авангарда» и ИМК.
Напомним, в прошлом году закрылись 8 украинских агрохолдингов.