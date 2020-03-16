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Национальный банк Украины сегодня утром продал на межбанковском валютном аукционе 130,5 миллионов долларов при спросе в 258,9 миллиона по курсу до 26,56 гривны. По итогам дня продажа валюты регулятором достигла $238 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«После обеда спрос на валюту также преобладал над предложением, поэтому НБУ продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар», — говорится в сообщении.
Нацбанк констатирует преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка из-за угрозы распространения коронавируса.
«Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более 25 миллиардов долларов, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний», — отметили в НБУ.
Напомним, 12 марта НБУ уменьшил объемы продажи валют в поддержку гривны до $220 млн.
Национальный банк Украины сегодня утром продал на межбанковском валютном аукционе 130,5 миллионов долларов при спросе в 258,9 миллиона по курсу до 26,56 гривны. По итогам дня продажа валюты регулятором достигла $238 миллионов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«После обеда спрос на валюту также преобладал над предложением, поэтому НБУ продолжил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар», — говорится в сообщении.
Нацбанк констатирует преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка из-за угрозы распространения коронавируса.
«Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более 25 миллиардов долларов, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний», — отметили в НБУ.
Напомним, 12 марта НБУ уменьшил объемы продажи валют в поддержку гривны до $220 млн.