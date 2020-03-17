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Национальный банк Украины призвал украинцев покупать валюту онлайн, так как в кассах банковских отделений на сегодняшний день наблюдается дефицит наличных долларов и евро.
Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.
— В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту, - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что иностранной валюты в банковской системе хватает — около 8 миллиардов долларов на счетах банков. Однако именно наличной валюты пока не хватает.
— Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему, - добавляют в НБУ.
Отметим, что на валютном рынке Украины уже вторую неделю продолжается паника, которая сопровождается повышенным спросом на валюту.
Напомним, что 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз.
Национальный банк Украины призвал украинцев покупать валюту онлайн, так как в кассах банковских отделений на сегодняшний день наблюдается дефицит наличных долларов и евро.
Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.
— В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту, - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что иностранной валюты в банковской системе хватает — около 8 миллиардов долларов на счетах банков. Однако именно наличной валюты пока не хватает.
— Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему, - добавляют в НБУ.
Отметим, что на валютном рынке Украины уже вторую неделю продолжается паника, которая сопровождается повышенным спросом на валюту.
Напомним, что 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз.