Верховная Рада Украины предоставила физическим лицам-предпринимателям временные налоговые каникулы по уплате единого социального взноса. Они будут действовать в течение марта-апреля 2020 года.

Такие изменения содержатся в принятом законе о государственном стимулировании бизнеса в связи с введением карантина, пишет hromadske.

В частности, ФЛП разрешили не платить ЕСВ за март: при подаче отчетности за 1 квартал 2020 года (это произойдет в апреле) за этот месяц можно не платить взнос (его размер составляет 22% от минимальной зарплаты или — 1039,06 гривны, примерно $39,6).

Также можно не платить ЕСВ за апрель 2020 года (его нужно будет платить уже платя налоги за второй квартал, в июле).

За неуплату ЕСВ государство не будет штрафовать и зачислит март и апрель 2020 году к трудовому стажу так, как ЕСВ уже якобы был уплачен.

Не налагать штрафов также за несвоевременную уплату ЕСВ за те месяцы, которые не попали под действие льготы (за январь и февраль).

Кроме этого, депутаты отложили обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП на 3 месяца и запретили проводить налоговые проверки.

Также депутаты ввели ряд других упрощений:

Продлить срок представления годовой декларации об имущественном состоянии (подается гражданами, в том числе госслужащими) до 1 июля 2020 года (срок подачи годовой декларации истекает 30 апреля)

Сделать налоговые каникулы по плате за землю (местный налог) с 1 марта по 30 апреля 2020 года

Исключить нежилую недвижимость из базы обложения налогом на недвижимое имущество в течение 1 марта-30 апреля 2020 года.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».