Управление полиции охраны в Николаевской области собирается потратить 11,8 миллионов на закупку устройств пожарной и охранной сигнализации.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Управление 31 января 2020 года объявило торги на закупку устройств пожарной и охранной сигнализации с ожидаемой стоимостью 16 миллионов гривен. Товары должны поставить с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года.

В торгах приняли участие предприятия «Охрана» с предложением 11 миллионов 834 тысячи 984, «Парадокс-Текнолоджи» с предложением 14 миллионов 980 тысяч и «ГК Орион» с предложением 15 миллионов 59 тысяч. В торгах победило предприятие «Охрана», которое предложило наименьшую сумму, и сейчас компания ожидает подписания договора.

Отмечается, что подрядчик должен будет предоставить 114 наименований различных приборов приемно-контрольных, дополнительные блоки и модули, оповещатели комбинированные, вибрационные, магнитоконтактные, пожарные, тревожные, звуковые, поставить детекторы разбития стекла, беспроводную сигнализацию, источники питания, различные кабеля и прочие устройства.

Напомним, что в Николаеве хотят обустроить все школы, детские сады и медицинские учреждения современной сигнализацией, средства на строительство которых планируют выделить из остатков прошлогоднего бюджета города.