В Николаеве хотят обустроить все школы, детские сады и медицинские учреждения современной сигнализацией, средства на строительство которых планируют выделить из остатков прошлогоднего бюджета города.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта в ходе заседания комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности, - передает корреспондент НикВести.

Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко рассказал, что заказчиком работ будет выступать Управление капитального строительства Николаевского городского совета.

— Депутаты горсовета подняли вопрос относительно перераспределения тех средств, которые остались в прошлом году. Было уделено внимание тому, что эти средства должны быть распределены на одну из статей, которая, по мнению депутатов, очень существенная — мы это подтверждаем, это важное направление. Это ремонт, а если нет совсем, то строительство, сигнализации в учреждениях образования и в соцучреждениях. Мы подготовили эти вопросы с точными суммами. Этот вопрос ставился на протяжении двух лет, так точно. планируется небольшая сумма. Общая сумма, которая необходима, это 100 миллионов гривен, чтобы мы сделали во всех школах, детских садах, больницах современную сигнализацию. Заказчиком работ будет выступать УКС (Управление капитального строительства, - прим.). Если будут деньги, то он выступит заказчиком работ, - сказал Владимир Крыленко.

Напомним, что начальница управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай рассказала, что для обеспечения всех городских больниц автоматической пожарной сигнализацией необходимо 21 миллион 221 тысяча гривен.