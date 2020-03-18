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Министерство финансов Украины по итогам вчерашнего аукциона после размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 71,6 миллионов долларов или 1,9 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что Министерство финансов на аукционе 17 марта 2020 предложило инвесторам номинированные в иностранной валюте (доллары США) государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71 миллион 600 тысяч. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
В министерстве добавили, что после короткого перерыва, по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами, Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования госбюджета.
Напомним, что в январе 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на $940 миллионов и составил $83,43 миллиардов.
Министерство финансов Украины по итогам вчерашнего аукциона после размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 71,6 миллионов долларов или 1,9 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что Министерство финансов на аукционе 17 марта 2020 предложило инвесторам номинированные в иностранной валюте (доллары США) государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено $71 миллион 600 тысяч. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
В министерстве добавили, что после короткого перерыва, по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами, Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения облигаций внутреннего государственного займа с приемлемой доходностью для финансирования госбюджета.
Напомним, что в январе 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на $940 миллионов и составил $83,43 миллиардов.