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Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить больше 3 миллионов гривен на строительство сети канализации по улице 3-я Слободская.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Администрация 17 марта объявила торги на новое строительство уличной сети канализации от дома №155 по улице 3-я Слободская до перекрестка с улицей Заводская в Заводском районе Николаева с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 48 тысяч 98 гривен.
Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг с 13 апреля 2020 до 20 декабря 2021 года.
Отмечается, что подрядчик должен проводить демонтаж и восстановление подпорной стенки, земляные работы, проводить устройство канализации, асфальтного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, асфальтового покрытия тротуара и прочие работы.
Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить 2,9 миллионов на текущий ремонт сетей ливневой канализации в городе.
Администрация Заводского района Николаевского городского совета собирается потратить больше 3 миллионов гривен на строительство сети канализации по улице 3-я Слободская.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Администрация 17 марта объявила торги на новое строительство уличной сети канализации от дома №155 по улице 3-я Слободская до перекрестка с улицей Заводская в Заводском районе Николаева с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 48 тысяч 98 гривен.
Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг с 13 апреля 2020 до 20 декабря 2021 года.
Отмечается, что подрядчик должен проводить демонтаж и восстановление подпорной стенки, земляные работы, проводить устройство канализации, асфальтного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, асфальтового покрытия тротуара и прочие работы.
Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить 2,9 миллионов на текущий ремонт сетей ливневой канализации в городе.