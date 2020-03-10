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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета собирается потратить 2,9 миллионов на текущий ремонт сетей ливневой канализации в городе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент сегодня, 10 марта, объявил торги на текущий ремонт сетей ливневой канализации в Николаеве с ожидаемой стоимостью в 2,9 миллионов гривен. Срок поставки товаров и выполнения работ до 15 декабря 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен будет очищать канализационные трубопроводы и коллекторы, заниматься демонтажём металлических решеток, люков с обоймой, разборкой асфальтобетонных покрытий, устраивать песчаную основу под трубопроводы, укладывать трубопровод из двухслойных гофрированных труб, очищать от мусора и ухаживать за колодцами, заниматься очисткой открытых ливнестоков и выполнять прочие работы.

Аукцион в торгах состоится 27 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве началось строительство нового коллектора по улице Малая Морская в центре города — работы продлятся до января 2021 года, частично будут перекрывать улицы и менять движение электротранспорта.