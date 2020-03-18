Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 80 миллионов евро (89 миллионов долларов) предназначены для расширения масштабов разработки и производства коронавирусной вакцины в Европе.

— Я горжусь тем, что у нас есть ведущие компании, такие как CureVac в ЕС. Их дом здесь. Но их вакцины принесут пользу всем, в Европе и за ее пределами, – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

Уточняется, что заявление о финансировании произошло на следующий день после того, как немецкие источники в правительстве сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа пытается получить доступ к потенциальной вакцине, разрабатываемой немецкой фирмой, что, в свою очередь, вызвало негативную реакцию в Берлине.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.