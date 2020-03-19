Государственное предприятие «Укрспирт» заспустило четыре дополнительные завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

— Всего в производственном плане на март было предусмотрено работу 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода, — заявил и.о. директора Укрспирта Сергей Блескун.

Он отметил, что предприятие готово увеличить количество работающих заводов.

— В случае необходимости, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье, — сообщил Сергей Блескун.

Напомним, количество случаев заражения коронавируса COVID-19 в Украине возросло до 16.

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).