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Государственное предприятие «Укрспирт» заспустило четыре дополнительные завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
— Всего в производственном плане на март было предусмотрено работу 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода, — заявил и.о. директора Укрспирта Сергей Блескун.
Он отметил, что предприятие готово увеличить количество работающих заводов.
— В случае необходимости, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье, — сообщил Сергей Блескун.
Напомним, количество случаев заражения коронавируса COVID-19 в Украине возросло до 16.
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).
Государственное предприятие «Укрспирт» заспустило четыре дополнительные завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
— Всего в производственном плане на март было предусмотрено работу 10 заводов. Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще четыре завода, — заявил и.о. директора Укрспирта Сергей Блескун.
Он отметил, что предприятие готово увеличить количество работающих заводов.
— В случае необходимости, мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье, — сообщил Сергей Блескун.
Напомним, количество случаев заражения коронавируса COVID-19 в Украине возросло до 16.
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).