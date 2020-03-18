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По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев заболевания COVID-19. Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская — 1, Киевская —2, Донецкая — 1, Киев — 2 случая.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
— Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР (Полимеразная цепная реакция, - прим.) 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц, — сказано в сообщении.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксированы 16 случаев заболевания COVID-19. Черновицкая область — 10 случаев, Житомирская — 1, Киевская —2, Донецкая — 1, Киев — 2 случая.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
— Получено за сегодня пациентов 51 и 103 контактные лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР (Полимеразная цепная реакция, - прим.) 6 образцов, все отрицательные. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц, — сказано в сообщении.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.