Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить больше 431 тысячи гривен на услуги по обследованию трёх мостов на дорогах государственного значения в области.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Служба автодорог 17 марта объявило торги на услуги по обследованию мостов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения за 431 тысячу 700 гривен.

Аукцион в торгах начнется 3 апреля 2020 года, работы должны выполнятся до 29 мая 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен будет обследовать мост через ж/д на км 144 + 087 дороги государственного значения М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)»; мост через реку Южный Буг на км 108 + 814 дороги госначения Р-55 «Одесса - Вознесенск - Новый Буг»; мост через ручей на км 131 + 513 дороги госзначения Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг».

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Сергей Коренев считает, что Служба автомобильных дороги области не содержит должным образом дороги Николаева, которые находятся на балансе ведомства, из-за чего появляются глубокие ямы.