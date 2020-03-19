В Кабинете министров Украины закупили сувенирной продукции на сумму в почти 200 тысяч гривен.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на мониторинговый портал Dozzoro.

Сувенирная продукция на сумму в 199 920 гривен была заказана у общества с ограниченной ответственностью «Люкс Презент».

При этом в договоре указывается, что речь идет о заказе 144 сувениров под названием «Скифское золото».

Напомним, что государственные закупки на сумму до 200 000 гривен (в конкретном заказе до этой суммы не хватает 80 гривен) можно осуществлять без проведения тендера.

Ранее сообщалось, что компания «Укрпочта» объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями.