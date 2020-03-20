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Владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, для этого олигарх объединил все ресурсы — Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и «Метинвест», ФК «Шахтер» и всех активов «SCM».
Он выразил уверенность, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам, заверив, что не будет стоять в стороне.
— Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят, — убежден Ринат Ахметов.
Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизней людей, и другое оборудование.
— Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят, – подчеркнул Ринат Ахметов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом в Украине.
Владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, для этого олигарх объединил все ресурсы — Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и «Метинвест», ФК «Шахтер» и всех активов «SCM».
Он выразил уверенность, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам, заверив, что не будет стоять в стороне.
— Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят, — убежден Ринат Ахметов.
Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизней людей, и другое оборудование.
— Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят, – подчеркнул Ринат Ахметов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал крупный бизнес помочь в борьбе с коронавирусом в Украине.