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Более 10 миллионов пенсионеров в Украине, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, в апреле получат одноразовую надбавку в размере одной тысячи гривен.
Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНН.
— С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий, - рассказала Марина Лазебная.
Напомним, что в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.
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Более 10 миллионов пенсионеров в Украине, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, в апреле получат одноразовую надбавку в размере одной тысячи гривен.
Об этом на брифинге сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает УНН.
— С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий, - рассказала Марина Лазебная.
Напомним, что в Николаеве ждут результаты анализов на коронавирус 12 человек.