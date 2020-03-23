Администрация Центрального района Николаевского городского совета собирается потратить 3,6 миллиона гривен на ликвидацию несанкционированных свалок.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Чиновники администрации 20 марта объявили торги по ликвидации несанкционированных свалок ручным и механизированным способами в Центральном районе Николаева с ожидаемой стоимостью 3 миллиона 599 тысяч 965 гривен.

Работы должны проводится до 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен будет ликвидировать несанкционированные свалки механизированным способом в объеме 19 тысяч 173 м3, ликвидировать несанкционированные свалки вручную в объеме 5100 м3, вывозить опавшие листья самосвалами с нагрузкой механизированным способом объемом 1800 м3 и мусоровозами без нагрузки объемом 1800 м3.

Напомним, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 1,6 миллионов на покупку 400 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.