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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 1,6 миллионов на покупку 400 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 20 марта объявил торги на покупку 400 контейнеров для сбора ТБО с ожидаемой стоимостью 1,6 миллионов. Товар должен быть поставлен до 15 октября 2020 и иметь гарантию не меньше 3 лет.

Отмечается, что контейнеры должны быть открытого типа, из листовой стали 2 мм, объемом - 750 литров, с габаритами (верх 900х900мм, низ 700х700мм, высота 1100мм), должны быть покрашены в зеленый цвет и укомплектованы ручками.

Напомним, что в общественной организации «Успешный город Николаев» раскритиковали «Городскую целевую программу обращения с бытовыми отходами на 2020-2022 года» и заявили, что она является плагиатом.

Ранее в декабре 2019 года директор департамента ЖКХ горсовета Сергей Коренев рассказал о программе обращения с мусором в Николаеве, которая рассчитана на 3 года и обойдется в 125 миллионов: в ней заложена покупка нового транспорта, контейнеров и реконструкция полигона ТБО. Депутаты рекомендовали вынести эту программу на сессию.