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Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова в эфире программы «Свобода слова», передаёт Громадське.
— С одной стороны — увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда. Откуда деньги? Во-первых, это сокращение государственных расходов... Такая экономия будет стоить около 50 ть расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 , — заявила Юлия Кузнецова.
В частности, в Украине сократят расходы на различные программы, государственные закупки, которые могут отложить на следующий год, а также на большинство министерств и ведомств, зарплаты их сотрудников.
Напомним, что детская музыкальная школа №2 в Николаеве планировала в этом году приобрести рояль за 3,5 миллиона гривен.
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Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.
Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова в эфире программы «Свобода слова», передаёт Громадське.
— С одной стороны — увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда. Откуда деньги? Во-первых, это сокращение государственных расходов... Такая экономия будет стоить около 50 ть расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 , — заявила Юлия Кузнецова.
В частности, в Украине сократят расходы на различные программы, государственные закупки, которые могут отложить на следующий год, а также на большинство министерств и ведомств, зарплаты их сотрудников.
Напомним, что детская музыкальная школа №2 в Николаеве планировала в этом году приобрести рояль за 3,5 миллиона гривен.