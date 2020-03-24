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Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
«Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планам по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги», — отмечается в документе.
В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной 2020.
«В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA во всем мире следует указаниям соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом. Этот принцип остается для нас ключевым и в работе на украинском рынке», — резюмируется в комментарии.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
«Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планам по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги», — отмечается в документе.
В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной 2020.
«В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA во всем мире следует указаниям соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом. Этот принцип остается для нас ключевым и в работе на украинском рынке», — резюмируется в комментарии.
Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.