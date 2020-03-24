Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что эти меры связаны с распространением коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.

Отмечается, что Томас Бах согласился с предлоджением Абэ.

Напомним, что ранее сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.