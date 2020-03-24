|Скорость ветра:
|7.2 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.2 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.6 грн
Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что эти меры связаны с распространением коронавируса.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.
По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.
Отмечается, что Томас Бах согласился с предлоджением Абэ.
Напомним, что ранее сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Олимпиада в Токио должна быть отложена до 2021 года после переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что эти меры связаны с распространением коронавируса.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду в Токио на один год во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.
По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры 2020 года не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса. Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение относительно Токийских игр в течение следующих четырех недель.
Отмечается, что Томас Бах согласился с предлоджением Абэ.
Напомним, что ранее сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.