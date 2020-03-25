Автомобиль «Renault Duster» стал самой популярной машиной в Николаеве за февраль 2020 года.

Об этом сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

В прошлом месяце в Николаеве и области приобрели 150 новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $26 тыс.

Сумма расходов в прошлом месяце в регионе составила $4 млн. Самой популярной маркой в регионе была Toyota, которых зарегистрировали 30 авто на сумму $1 млн. Также спросом пользовались Renault, Ford, Kia и Chery.

Бестелером среди моделей в Николаеве стал кроссовер Renault Duster. Кроме него были популярны две модели Toyota: Land Cruiser Prado и RAV4.

Среди зарегистрированных авто 36% – машины с дизельными двигателями, а средний объем двигателя составлял 1,8 тыс кубических сантиметров.

Всего в феврале в Украине зарегистрировали 6,9 тыс новых автомобилей. Всего в самый короткий месяц года украинцы потратили на авто $200 млн. Наибольшее количество продаж среди моделей получил кроссовер Toyota RAV4, которых в прошлом месяце зарегистрировали почти полтысячи.

Напомним, на протяжении 2019 в Николаеве и области зарегистрировали 1,9 тыс новых автомобилей на сумму $55 млн без учета дополнительного оборудования. Среди марок лидером продаж стало Renault, которых зарегистрировали 340 автомобиля на сумму $5,2 млн. На втором месте Toyota (246 авто на сумму $9,2 млн).