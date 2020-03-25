Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить почти 150 миллионов на ремонт части автомобильной дороги общего пользования госзначения Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, САД 24 марта объявила тендер на текущий мелкий ремонт автомобильной дороги общего пользования госзначения Р-55 «Одесса — Вознесенск — Новый Буг», на участках дороги км 85 + 400 - км 86 + 100; км 88 + 700 - км 96 + 347 и км 96 + 347 - км 112 + 675 с ожидаемой стоимостью 149 миллионов 616 тысяч 919 тысяч.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что подрядчик должен заняться разработкой грунта с погрузкой, проводить холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, проводить ремонтные работ дорожного покрытия на площади 56 000 м2, заниматься укреплением обочин на площади 18 тысяч м2, проводить холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия на площади 63 тысячи м2 и выполнять прочие работы.