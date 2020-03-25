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Кабинет министров Украины поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в том числе продукты первой необходимости.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 25 марта, передаёт Громадське.
— Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост (цен - прим.) на продукты, которые являются товарами социального значения, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Отметим, что цены на продукты в Украине не регулируются государством. Их формирует рынок. В то же время, государство может наказывать продавцов в случае, если они будут завышать цены необоснованно. Этим занимается Антимонопольный комитет.
Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.
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Кабинет министров Украины поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в том числе продукты первой необходимости.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 25 марта, передаёт Громадське.
— Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост (цен - прим.) на продукты, которые являются товарами социального значения, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Отметим, что цены на продукты в Украине не регулируются государством. Их формирует рынок. В то же время, государство может наказывать продавцов в случае, если они будут завышать цены необоснованно. Этим занимается Антимонопольный комитет.
Напомним, что Кабинет министров принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране на 30 дней.