Бундестаг 25 марта принял беспрецедентный многомиллиардный пакет помощи предпринимательству на время экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

За проголосовали 469 депутатов, трое были против, 55 воздержались, сообщает Укринформ.

— В этой ситуации мы, как законодатели, должны предоставить помощь гражданам, быть вместе с ними. Мы можем позволить себе это, — заявил вице-премьер-министр финансов Олаф Щольц, который представлял на пленарном заседании главу правительства Ангелу Меркель.

Она наблюдала за ходом из дома, где находится на карантине из-за контакта с инфицированным.

Дополнительный бюджет для финансирования пакета помощи достигает в среднем 750 миллиардов евро. В эту сумму входят новые долги на сумму 156 млрд евро.

Пакет включает мероприятия по сохранению рабочих мест и компаний, поддержке больниц и обеспечению жизнедеятельности и жилья граждан. В частности, запланировано увеличение расходной части бюджета на 122,5 миллиарда евро (этой «гигантской суммой» федеральное правительство хочет профинансировать мероприятия для разрешения кризиса) до 484,5 миллиарда евро. Для поддержки очень малых предпринимателей и частных самозанятых людей, которые экономически пострадали, федеральное правительство приняло программу экстренной помощи в размере 50 миллиардов евро. Предусмотрено также уменьшение налоговых поступлений на 33,5 миллиардов евро.

Решение в пятницу должен утвердить Бундесрат.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 миллиарда, который предусматривает выделение более $30 миллионов на борьбу с Covid-19 на востоке Украины.