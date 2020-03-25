Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 миллиарда, который предусматривает выделение более $30 миллионов на борьбу с Covid-19 на востоке Украины.

Об этом подробно рассказал в комментарии «Укринформу» постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 миллионов на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 миллиона», — отметил Сергей Кислица.

По его словам, эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

«Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса», — подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

В целом, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 миллиарда с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса. Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок. Украина, со своей стороны, приветствовала Глобальный план ООН.

Между тем, как сообщил Укринформу Сергей Кислица, параллельно украинская сторона проработала с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН другой пакет помощи на $38 миллионов для Украины. Он включает поддержку в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала проект бюджета облгосадминистрации о распределении 90 миллионов гривен на строительство дорог и футбольных полей в условиях пандемии коронавируса.