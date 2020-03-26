Обе палаты канадского парламента поддержали ряд правительственных законопроектов, предусматривающих выделение более 107 миллиардов канадских долларов (порядка $76 миллиардов) на финансовую поддержку населения, которое пострадало от вызванного распространением COVID-19 экономического кризиса.

Как сообщает Укринформ, дебаты в нижней палате парламента продолжались почти 15 часов вместо запланированных 4.

Правительство предусмотрело $37 миллиардов на разнообразную прямую помощь и еще $39 миллиардов налоговых скидок. Уже вскоре Канада временно повысит выплаты на содержание детей, начнет выплачивать финансовую помощь тем, кто находится в карантине, облегчит критерии для получения выплат по безработице и окажет иную финансовую поддержку населению.

Правительство также получило право до июня этого года осуществлять большинство платежей без необходимости согласовывать их с парламентом.

Только в течение последней недели более миллиона канадцев подали заявления на пособия по безработице.

По состоянию на утро среды на территории Канады были подтверждены 1959 случаев инфицирования новым коронавирусом. Болезнь забрала жизнь 27 человек.

По данным Worldometers, в мире зафиксированы 471,044 случая заражения коронавирусом, из них 21,284 летальные и 114,228 человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил антикризисный пакет в €750 миллиардов.