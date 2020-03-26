Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.

Об этом он написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как сообщил нардеп, изменения предусматривают уменьшение доходов госбюджета на 115 миллиардов гривен увеличение расходов на 96 миллиардов гривен;

— Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен или почти в 4 раза, - добавил нардеп.

В частности, Алексей Гончаренко сообщил, что изменения в госбюджет также предусматривают:

• Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;

• Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме;

• Полностью уничтожить все программы развития образования (включая программу «Новая украинская школа»), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.

• Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

• Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

• Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;

• Обнулить финансирование местных выборов-2020.

• Мы что, отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?, - пишет нардеп.

При этом он добавил, что таким образом Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года.

— Исходя из каких полномочий?, - отметил нардеп.

Также Алексей Гончаренко сообщил, что изначально на местные выборы в 2020-м году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен, а по изменениям, которые предложил Кабмин, на местные выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысяч гривен.

— То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года, добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.