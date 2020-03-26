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Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.
Об этом он написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как сообщил нардеп, изменения предусматривают уменьшение доходов госбюджета на 115 миллиардов гривен увеличение расходов на 96 миллиардов гривен;
— Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен или почти в 4 раза, - добавил нардеп.
В частности, Алексей Гончаренко сообщил, что изменения в госбюджет также предусматривают:
• Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
• Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме;
• Полностью уничтожить все программы развития образования (включая программу «Новая украинская школа»), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.
• Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
• Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
• Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;
• Обнулить финансирование местных выборов-2020.
• Мы что, отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?, - пишет нардеп.
При этом он добавил, что таким образом Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года.
— Исходя из каких полномочий?, - отметил нардеп.
Также Алексей Гончаренко сообщил, что изначально на местные выборы в 2020-м году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен, а по изменениям, которые предложил Кабмин, на местные выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысяч гривен.
— То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года, добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.
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Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.
Об этом он написал народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как сообщил нардеп, изменения предусматривают уменьшение доходов госбюджета на 115 миллиардов гривен увеличение расходов на 96 миллиардов гривен;
— Соответственно дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен или почти в 4 раза, - добавил нардеп.
В частности, Алексей Гончаренко сообщил, что изменения в госбюджет также предусматривают:
• Как покрытие дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
• Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 миллиарда гривен, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме;
• Полностью уничтожить все программы развития образования (включая программу «Новая украинская школа»), регионального развития (ГФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхозпроизводителей.
• Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
• Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
• Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;
• Обнулить финансирование местных выборов-2020.
• Мы что, отменяем местные выборы, которые должны пройти 25 октября этого года?, - пишет нардеп.
При этом он добавил, что таким образом Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года.
— Исходя из каких полномочий?, - отметил нардеп.
Также Алексей Гончаренко сообщил, что изначально на местные выборы в 2020-м году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен, а по изменениям, которые предложил Кабмин, на местные выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысяч гривен.
— То есть по сути финансирование местных выборов обнуляется и они в таком случае не смогут быть проведены в октябре 2020-го года, добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины планирует в течение недели подать в парламент изменения в государственный бюджет на 2020 год. В них планируют увеличить расходы на здравоохранение, а на остальные программы — уменьшить на 50 миллиардов гривен.