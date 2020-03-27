Житель Николаева Юрий Ламдан жалуется, что ПриватБанк незаконно наложил на его счета арест, и, несмотря на решение суда, не собирается возвращать деньги.

Об этом пишет Today.ua.

Николаевец рассказал, что 25 февраля 2020 года на его имя суд открыл исполнительное производство из-за чего все деньги на банковских картах были заблокированы. При этом, согласно постановлению, арест был наложен на все движимое и недвижимое имущество.

Однако, как рассказал житель Николаева, спустя два дня, 27 февраля 2020 года суд вынес новое постановление, после чего был снят арест и разблокированы все счета.

— В этот же день во всех реестрах, касающиеся исполнительного производства, была снята информацию обо мне как о должнике, но ПриватБанк до сих пор не разблокировал счета, - сказал Юрий Ламдан.

При этом мужчина рассказал, что не раз обращался на горячую линию банка, чтобы узнать на основании какого документа все еще заблокированы его счета.

— Операторы банка сказали, что есть зарегистрированное постановление от исполнительной службы из-за чего на мои счета наложили ограничения, а сняты они будут тогда, когда ПриватБанк получит постановления о снятии ареста, - пишет николаевец.

Юрий Ламдан добавил, что согласно законодательству, информацию об отсутствии его долга уже давно должны были внести в Систему данных об отсутствии задолженности. Николаевец отметил, что в ПриватБанке так и не показали ему документ, на основании которого его счета все еще заблокированы.

При этом, в Реестре Юрий Ламдан не числится как должник и аресты с его денежных средств были сняты, однако банк до сих пор не разблокировал счета. В своем отказе ПриватБанк сослался на исполнительное производство от 2013 года, открытое в отношении николаевца, на основании решения суда от 29 июня 2010 года.

— Понимаете, я не могу пользоваться собственными деньгами на своих же счетах в банке. Мне это нужно для перечисления регулярных платежей, а я сейчас несу убытки, - сказал житель Николаева.

Отмечается, что николаевец обратился в Национальный Банк Украины. Он потребовал привлечь виновных лиц к ответственности и принять меры по разблокированию счетов в ПриватБанке. Сейчас мужчина готовит иск в суд о возмещение причиненных банком убытков.

Напомним, что жители Николаева и области отдали аферистам, которые представились работниками банка, больше 55 тысяч гривен.