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Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.
Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.
США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.
— Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направит 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.
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Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.
Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.
США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.
— Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направит 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль