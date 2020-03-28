Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

— Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее владелец футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил о том, что направит 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине.