Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в обход тендерной процедуры отдаст почти 1,5 миллиона за разработку проектно-сметной документации для термосанации здания Николаевской общеобразовательной школы №10 фирме, связанной со скандальной компанией «Голден-Буд».

Об том свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Отмечается, что департамент энергетики 20 марта 2020 года в обход торгов заключил договор на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт в части термосанации здания Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №10» за 1 миллион 478 тысяч 856 гривен с ООО «Стандарт».

Примечательно, что техническое задание не опубликовано в системе публичных закупок.

Стоит отметить, что компания «Стандарт» была зарегистрирована 10 месяцев назад, 21 мая 2019 года. Её руководителем является Анастасия Кучерук, а учредителем Тания Готская. Также Тания Готская является учредителем скандального предприятия «Голден-Буд», которая фигурирует в деле о растрате бюджета.

Департамент не проводил открытые торги по выполнению работ, так как в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» заказчик имеет право не проводить аукцион в случае, если сумма выполнения работ или предоставление услуг не превышает 1 миллион 500 тысяч гривен.

Напомним, что компания «Голден-Буд», связанная с бывшим вице-мэром Николаева Романом Васюковым, выступает подрядчиком по ремонту здания спортивной школы «Надежда», баскетбольное поле которой залило дождем из-за открытой крыши.

Примечательно, что компания «Голден-Буд» побеждала в торгах по термомодернизации школ №3, №4 и №14 в Николаеве и осуществляет замену 342 металлопластиковых окон в школе №3, заказчиком работ по которой является Депратамент энергоэффективности Николаевского горсовета.

Как следует из материалов одного из уголовных дел, фигурантом которого выступает «Голден-Буд», фирме за счет бюджета Николаева заплатили деньги за выполнение работ по капитальному ремонту и замене окон в учебных заведениях, которые не были выполнены.

На сегодняшний день владельцем компании «Голден-Буд» является Цыкало Егор Александрович, Ранее ее учредителем был Дмитрий Веселовский, который руководит несколькими компаниями, принадлежащими бывшему вице-мэру Николаева Роману Васюкову. По информации НикВести, раньше Егор Цыкало работал в компании «Базис», оформленной на мать Романа Васюкова - Нину Васюкову.