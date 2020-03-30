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Facebook Inc. пообещала направить дополнительные $100 миллионов в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Четверть этой суммы — $25 миллионов — будет предоставлена в виде грантов для финансирования менее крупных, региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project, говорится в сообщении компании. Остальные $75 миллионов будут выделены на «дополнительные маркетинговые расходы» новостных организаций всех размеров — как в США, так и за рубежом, чтобы помочь им компенсировать ожидаемое снижение выручки.
Новостные издания, как ожидается, столкнутся с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку компании урезают маркетинговые бюджеты в условиях финансовой неопределенности, отмечает газета The Wall Street Journal. Несмотря на то, что многие издания фиксируют рост числа читателей в последнее время, падение рекламных доходов заставляет их сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Facebook сообщила, что хочет помочь СМИ избежать подобных мер.
Ранее в марте компания объявила также, что поддержит пострадавший из-за вспышки коронавируса малый бизнес с помощью грантов и рекламных кредитов на общую сумму $100 миллионов. На получение помощи могут рассчитывать до 30 тысяч предприятий в более чем 30 странах мира, где осуществляет свою деятельность Facebook.
Отмечается, что акции Facebook дорожают на 3,3% на торгах в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 21,1%.
Напомним, согласно исследованию Института массовой информации, 23% новостей в онлайн-СМИ Николаева — о коронавирусе.
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Facebook Inc. пообещала направить дополнительные $100 миллионов в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Четверть этой суммы — $25 миллионов — будет предоставлена в виде грантов для финансирования менее крупных, региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project, говорится в сообщении компании. Остальные $75 миллионов будут выделены на «дополнительные маркетинговые расходы» новостных организаций всех размеров — как в США, так и за рубежом, чтобы помочь им компенсировать ожидаемое снижение выручки.
Новостные издания, как ожидается, столкнутся с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку компании урезают маркетинговые бюджеты в условиях финансовой неопределенности, отмечает газета The Wall Street Journal. Несмотря на то, что многие издания фиксируют рост числа читателей в последнее время, падение рекламных доходов заставляет их сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Facebook сообщила, что хочет помочь СМИ избежать подобных мер.
Ранее в марте компания объявила также, что поддержит пострадавший из-за вспышки коронавируса малый бизнес с помощью грантов и рекламных кредитов на общую сумму $100 миллионов. На получение помощи могут рассчитывать до 30 тысяч предприятий в более чем 30 странах мира, где осуществляет свою деятельность Facebook.
Отмечается, что акции Facebook дорожают на 3,3% на торгах в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 21,1%.
Напомним, согласно исследованию Института массовой информации, 23% новостей в онлайн-СМИ Николаева — о коронавирусе.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа