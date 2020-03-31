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В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) считают, что сети автозаправочных станций (АЗС) могут снизить цены на бензин как минимум на 3 гривны за литр.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета накануне встречи с представителями крупнейших сетей АЗС.
В частности, в АМКУ констатируют, что в течение последних нескольких недель там фиксируют тенденцию к незначительному снижению цен на топливо.
— Комитет одновременно получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен, — отмечают в Антимонопольном комитете.
На 31 марта запланирована встреча с АМКУ с представителями крупнейших украинских сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG. Во время этих встреч комитет будет требовать от сетей АЗС объяснений относительно того, почему цены на бензин в Украине не снижаются вслед за снижением цен на нефть. Ожидается, что такая работа должна привести к дальнейшему падению цен на бензин.
Напомним, что из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.
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В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) считают, что сети автозаправочных станций (АЗС) могут снизить цены на бензин как минимум на 3 гривны за литр.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета накануне встречи с представителями крупнейших сетей АЗС.
В частности, в АМКУ констатируют, что в течение последних нескольких недель там фиксируют тенденцию к незначительному снижению цен на топливо.
— Комитет одновременно получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен, — отмечают в Антимонопольном комитете.
На 31 марта запланирована встреча с АМКУ с представителями крупнейших украинских сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG. Во время этих встреч комитет будет требовать от сетей АЗС объяснений относительно того, почему цены на бензин в Украине не снижаются вслед за снижением цен на нефть. Ожидается, что такая работа должна привести к дальнейшему падению цен на бензин.
Напомним, что из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа