Об этом сообщили в пресс-службе комитета накануне встречи с представителями крупнейших сетей АЗС.

В частности, в АМКУ констатируют, что в течение последних нескольких недель там фиксируют тенденцию к незначительному снижению цен на топливо.

— Комитет одновременно получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен, — отмечают в Антимонопольном комитете.

На 31 марта запланирована встреча с АМКУ с представителями крупнейших украинских сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG. Во время этих встреч комитет будет требовать от сетей АЗС объяснений относительно того, почему цены на бензин в Украине не снижаются вслед за снижением цен на нефть. Ожидается, что такая работа должна привести к дальнейшему падению цен на бензин.

Напомним, что из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители вынуждены доплачивать за разгрузку своих хранилищ.